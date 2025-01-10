शहनाज गिल की तरह चाहिए परफेक्ट पंजाबी लुक? तो लोहड़ी पर ट्राई करें ये कुर्ता सेट
Sadhna Mishra
| Jan 10, 2025
13 जनवरी को देशभर में लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही धूम धाम से मनाया जाएगा.
इस मौके पर अगर आप परफेक्ट पंजाबी लुक चाहती हैं, तो सूट्स के कुछ स्टाइल पसंद कर सकती हैं.
लोहड़ी के खास मौके पर करीना कपूर की तरह रेड कुर्ता और पैंट ट्राई कर सकती हैं.
जिन्हें ब्राइट कलर्स नहीं पसंद वह करिश्मा कपूर की तरह यह बेज कुर्ता चूड़ीदार सेट ट्राई कर सकते हैं.
लोहड़ी के मौके पर माधुरी दीक्षित की तरह फुचीसा कलर का एंब्रॉयर्ड कुर्ता और प्लाजो सेट पहन सकती हैं.
रुबीना दिलैक की तरह सरसों के पीले रंग वाला सूट भी आप कैरी कर सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत लुक देगा.
अगर आपको परफेक्ट पंजाबी लुक चाहिए तो शहनाज गिल की तरह सफेद रंग की पटियला सलवार सूट पहन सकती हैं.
लोहड़ी पर आप आलिया भट्ट की तरह बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर का पटियाला सूट भी ट्राई कर सकती हैं.
