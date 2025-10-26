शहनाज गिल का वो पिंक सूट लुक, जिसे हर लड़की करना चाहेगी कॉपी! देखें तस्वीरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 26, 2025

शहनाज गिल ने एक बार फिर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

एक्ट्रेस ने अब पिंक सूट में कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.

फोटोज में शहनाज हल्के गुलाबी कलर की सिंपल लेकिन क्लासी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

तस्वीरें शेयर करते हुए शहनाज ने लिखा, 'सुकून भी गुलाबी होता है.'

फैन्स को उनका ये ड्रेसिंग सेंस काफी पसंद आ रहा है और वह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

अगर आप ऑफिस या शादी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तो इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.

बता दें कि, शहनाज गिल 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'इक कुड़ी' में नजर आने वाली हैं.

