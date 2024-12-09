Shilpa Shetty ने gym में फ्लॉन्ट किए अपने एब्स, उम्र को दे रहीं फिटनेस से मात
एक्ट्रेसेस को अपनी खूबसूरती और फिटनेस को मेनटेन करने के लिए काफी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है.
मगर एक समय के बाद बढ़ती उम्र उनके बॉडी और फेस पर नजर आने ही लगती है.
मगर इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा फिट और यंग दिख रही हैं.
बॉलीवुड की फिटनेस दीवा शिल्पा शेट्टी ने इस साल अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था.
शिल्पा शेट्टी कई बार अपनी फिटनेस का राज योग और अच्छी डाइट को बता चुकी हैं.
वहीं हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपने जिम से कुछ फोटोज को शेयर किया है.
इन फोटोज में शिल्पा शेट्टी अपने एब्स को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं.
शिल्पा शेट्टी इन फोटोज में बेहद खूबसूरत और फिट दिख रही हैं.
शिल्पा शेट्टी की इन फोटोज को देखकर फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ की है.
शिल्पा शेट्टी के पोस्ट पर एक यूजर ने फायर इमोजी के साथ कमेंट कर लिखा 'ऐज इज जस्ट नंबर'
