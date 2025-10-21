शिल्पा शेट्टी ने लाल साड़ी में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, एक-एक तस्वीर पर नजर अटक न जाए तो कहना!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 21, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर कहर ढा रहीं हैं.

रेड साड़ी में एक्ट्रेस का लेटेस्ट लुक इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

इन तस्वीरों में शिल्पा शेट्टी ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

अगर आपका भी किसी पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं, और आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं.

तो शिल्पा शेट्टी की तरह लाल प्लेन साड़ी को पहन सकती हैं, जिसमें आप खूबसूरत के साथ एलिगेंट भी दिखेंगी.

एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ओपन हेयर रखे हैं और नेकलेस, बैंगल के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है.

आप भी इस तरह से प्लेन साड़ी के साथ ओपन हेयर कर खुद को पार्टी की क्वीन बना सकती हैं.

आप प्लेन साड़ी में किसी भी तरह के कलर को ट्राई कर सकती हैं, जिसमें आप किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगेंगी.

