शिल्पा शेट्टी ने लाल साड़ी में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, एक-एक तस्वीर पर नजर अटक न जाए तो कहना!
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर कहर ढा रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रेड साड़ी में एक्ट्रेस का लेटेस्ट लुक इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में शिल्पा शेट्टी ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपका भी किसी पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं, और आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो शिल्पा शेट्टी की तरह लाल प्लेन साड़ी को पहन सकती हैं, जिसमें आप खूबसूरत के साथ एलिगेंट भी दिखेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ओपन हेयर रखे हैं और नेकलेस, बैंगल के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप भी इस तरह से प्लेन साड़ी के साथ ओपन हेयर कर खुद को पार्टी की क्वीन बना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप प्लेन साड़ी में किसी भी तरह के कलर को ट्राई कर सकती हैं, जिसमें आप किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दीवाली के परफेक्ट हैं ईशा मालवीय के ये एथनिक लुक्स, कम बजट में पाएं ट्रेंडी स्टाइल
अगली वेब स्टोरी देखें.