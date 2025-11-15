शिवांगी जोशी का रॉयल ट्रेडिशनल लुक! एलीगेंट साड़ी स्टाइल से लें स्टनिंग फैशन इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
| Nov 15, 2025
शिवांगी का सिंपल साड़ी के साथ ये हेवी जरदोजी वर्क ब्लाउज उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है.
आप भी किसी भी फेस्टिव या वेडिंग इवेंट के लिए ऐसी सिंपल साड़ी के साथ हेवी वर्क ब्लाउज चुन सकतीं हैं.
उन्होंने लाइट शेड की साड़ी को हेवी ब्लाउज के साथ पेयर किया है. यह बैलेंस लुक को ग्लैमरस और एलीगेंट दोनों बना रहा है.
शिवांगी ने सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं, जिससे चेहरा और आउटफिट दोनों खूबसूरती से उभर रहे हैं. कम ज्वेलरी भी काफी क्लासी दिखती है.
उनका लो-स्लीक बन हेवी एथनिक लुक के साथ परफेक्ट जच रहा है. यह हर फॉर्मल या ट्रेडिशनल इवेंट के लिए सेफ और स्टाइलिश ऑप्शन है.
हल्का बेस, न्यूड लिप्स और सॉफ्ट आई मेकअप शिवांगी का ग्लो अप बिल्कुल नैचुरल लग रहा है. ट्रेडिशनल लुक में ओवर मेकअप से बचें.
उन्होंने बेहद शानदार तरह से साड़ी को ड्रेप किया है, जिससे उनका लुक और भी रॉयल दिख रहा है.
इस तरह की साड़ी किसी भी शादी, रिसेप्शन, पूजा या फैमिली फंक्शन में आसानी से पहनी जा सकती है.
शिवांगी जोशी की तरह आप भी इस तरह से ड्रेप करें साड़ी जिसमें आप ग्लैमरस के साथ स्टाइलिश भी दिखेंगी.
Thanks For Reading!
