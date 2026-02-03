ब्राउन पावर सूट में श्रद्धा कपूर का किलर अंदाज, तस्वीरें देख थम गईं फैंस की निगाहें!
Sadhna Mishra
| Feb 03, 2026
पर्दे पर अपनी मासूमियत से दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में आ गई हैं.
श्रद्धा ने अपने लेटेस्ट तस्वीरें से इंटरनेट का पारा इस कदर बढ़ा दिया है कि, देखने वालों की नजरें एक जगह ठहर गई.
एक्ट्रेस ने एक चॉकलेट ब्राउन पावर सूट में बॉसी लुक दिखाया है, जिसमें वे एकदम एलिगेंट और पावरफुल लग रही हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस सिंपल ज्वैलरी और नेचुरल मेकअप से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
श्रद्धा कपूर का ये पोस्ट शेयर करने के साथ ही वायरल हो गया. जिसे देखने के बाद फैंस उनके ग्रेस और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि, श्रद्धा कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफी इंट्रेस्टिंग हैं.
एक्ट्रेस जल्द ही बायोपिक 'ईथा' में विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर की भूमिका निभाती नजर आएंगी.
