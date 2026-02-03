ब्राउन पावर सूट में श्रद्धा कपूर का किलर अंदाज, तस्वीरें देख थम गईं फैंस की निगाहें!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2026

पर्दे पर अपनी मासूमियत से दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा ने अपने लेटेस्ट तस्वीरें से इंटरनेट का पारा इस कदर बढ़ा दिया है कि, देखने वालों की नजरें एक जगह ठहर गई.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने एक चॉकलेट ब्राउन पावर सूट में बॉसी लुक दिखाया है, जिसमें वे एकदम एलिगेंट और पावरफुल लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में एक्ट्रेस सिंपल ज्वैलरी और नेचुरल मेकअप से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर का ये पोस्ट शेयर करने के साथ ही वायरल हो गया. जिसे देखने के बाद फैंस उनके ग्रेस और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, श्रद्धा कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफी इंट्रेस्टिंग हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस जल्द ही बायोपिक 'ईथा' में विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर की भूमिका निभाती नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रकुल प्रीत सिंह ने खास ड्रेस में दिखाया दिलकश अंदाज, फैंस बोले- 'ये मेरी...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.