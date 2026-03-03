लहंगा-चोली पहन रंगों में सराबोर दिखीं शुभांगी अत्रे, फैंस को खास अंदाज में विश किया होली
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2026
3 मार्च 2026 को कई सेलेब्स होली का जश्न मना रहे हैं. जिसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.
इस लिस्ट में 'भाबीजी घर पर हैं' फेम शुभांगी अत्रे का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपनी कुछ फोटो साझा की है.
शुभांगी अत्रे को इन तस्वीरों में लहंगा चोली पहने हुए देखा जा सकता है.
इनमें एक्ट्रेस के चेहरे और हाथों पर गुलाल लगा है. फोटोज के साथ शुभांगी ने फैंस को होली की शुभकामनाएं दी है.
एक्ट्रेस इन पिक्चर्स में एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें उनके फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
बता दें कि, शुभांगी टीवी एक्ट्रेस हैं और कई सालों तक वो पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में नजर आ रही थीं.
इस शो में वो ऑइकॉनिक किरदार 'अंगूरी' भाभी का रोल निभा रही थीं. हाल ही में इस शो से वो रिप्लेस हुईं हैं.
