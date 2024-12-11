Shweta Tiwari और Urvashi Dholakia से कॉपी करें ये 10 ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 11, 2024
श्वेता तिवारी का ये ब्लैक डिजाइनर ब्लाउज आपकी साड़ी को स्टाइलिश लुक दे सकता है.
श्वेता तिवारी की तरह आप भी नेट साड़ी पर इस तरह के स्टाइलिश ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.
उर्वशी ढोलकिया का ये व्हाइट ब्लाउज पार्टी के लिए एक दम फिट रहेगा.
उर्वशी ढोलकिया की तरह आप भी इस ट्रेंडी ब्लाउज को पहन सकती हैं.
श्वेता तिवारी का ये स्टाइलिश स्लीवलेस ब्लाउज आपकी सिंपल साड़ी में चार -चांद लगा देगा.
उर्वशी ढोलकिया का ये ब्लाउज आपकी सिल्क साड़ी के साथ खूबसूरत लगेगा.
श्वेता तिवारी का ये स्टाइलिश ब्लाउज आजकल बहुत ही ट्रेंड में बना हुआ है. आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
उर्वशी ढोलकिया के इस यूनिक ब्लाउज डिजाइन को आप भी ट्राई कर सकती हैं.
उर्वशी ढोलकिया का ये रेड स्टाइलिश ब्लाउज आप पर खूब जांचेगा.
यंग गर्ल्स श्वेता तिवारी के इस स्टाइलिश ब्लाउज को पहनकर पार्टी में बिजलियां गिरा सकती हैं.
