40 साल की महिलाओं के लिए खास है श्वेता तिवारी की ये साड़ियां, एक टक देखते रह जाएंगे पति-परमेश्वर

40 साल की महिलाओं के लिए खास है श्वेता तिवारी की ये साड़ियां, एक टक देखते रह जाएंगे पति-परमेश्वर
Shreya Pandey
| Feb 13, 2025
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनकी खूबसूरती के कई दीवाने हैं.
श्वेता तिवारी एक्टिंग के अलावे अपने फैशन सेंस के लिए भी फेमस हैं. इनका लुक लोगों को घायल कर देता है.
आज हम श्वेता तिवारी की बेहतरीन साड़ियों के बारे में बता रहें हैं. जो महिलाओं के लिए बेहद खास है.
किसी फंक्शन में आप पिंक कलर का साड़ी पहन सकती हैं. यह आपके लुक में चार चांद लगाएगा.
पार्टी में आप श्वेता की तरह ब्लैक शिमरी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह बेहद बोल्ड लुक देगा.
मॉर्डन लुक क्रिएट करने के लिए आप श्वेता तिवारी की तरह रेड साड़ी पहन सकती हैं.
शिमरी साड़ी का क्रेज कुछ समय से बहुत बढ़ गया है. आप भी श्वेता की तरह पर्पल शिमरी साड़ी पहन सकती हैं.
पार्टी में सबसे अलग लगने के लिए आप नेट की साड़ी भी पहन सकती हैं. यह बेहद गॉर्जियस लुक देगा.
