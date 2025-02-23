खुल गया श्वेता तिवारी की खूबसूरती का राज! इन 5 देसी चीजों से को खाने से निखरती है त्वचा

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2025

श्वेता तिवारी हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 44 साल की हैं.

महिलाएं अक्सर एक्ट्रेस की खूबसूरती का राज जानना चाहती हैं. तो चलिए आज हम आपको श्वेता की सुंदरता का राज क्या है?

दरअसल, एक्ट्रेस उन देसी चीजों का सेवन करती हैं, जिससे कोलेजन बढ़ता है और यही उनकी खूबसूरती का राज है.

कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो स्किन को हेल्दी रखने और बढ़ती उम्र को रोकने का काम करता है.

इसे बॉडी में बरकरार रखने के लिए कुछ देसी चीजों का सेवन कर सकते हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.

डायटीशियन के मुताबिक खट्टे फल, हरी सब्जियां और चिकन जैसी चीजें खाकर शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है.

खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जो कोलेजन को बढ़ाने का काम करते हैं. इसके लिए आप संतरा, कीनू और दूसरे फल खा सकते हैं.

आंवला भी कोलेजन को बढ़ाने काकाम करता है. ऐसे में दिनभर में एक आंवला जरूर खाना चाहिए.

पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां भी कोलेजन बूस्टिंग में बेस्ट होती है.

अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अंडे और चिकन जैसी चीजों को खाकर भी कोलेजन को बढ़ा सकती हैं.

