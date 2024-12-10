इस Wedding Season में Shweta Tiwari की इन साड़ी looks को करें ट्राई, लगेंगी 'श्रीवल्ली' से ज्यादा सुंदर
Kavita
| Dec 10, 2024
श्वेता तिवारी के पास साड़ियों का शानदार कलेक्शन है.
इन साड़ियों को कॉपी करके आप किसी भी शादी में परफेक्ट दिख सकती हैं.
श्वेता की इस ब्लैक साड़ी को आप सहेली की शादी में ट्राई कर सकते हैं.
ये साड़ी भी दोस्त की शादी के लिए एक दम परफेक्ट है.
इस पर्पल रंग की साड़ी में आप काफी सुंदर लगेंगी.
श्वेता की तरह इस ग्रीन कलर की साड़ी को पहन कर आप काफी सुंदर लगेंगी.
इस सिल्वर साड़ी में श्वेता कमाल की लग रही हैं और आप भी लगेंगी.
श्वेता ने इस साड़ी के लिए डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया है, जो आपको भी ट्राई करना चाहिए.
इस तस्वीर में श्वेता ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है. इस साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज पेयर किया है.
श्वेता तिवारी की ये लाल साड़ी किसी भी शादी के लिए परफेक्ट है.
