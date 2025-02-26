ऑफिस में लट्टू होगा हर नया लड़का, बस ट्राई कर लें Shweta Tiwari की स्टाइलिश ड्रेसेस
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
श्वेता तिवारी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
44 साल की श्वेता कई बार ऐसे आउटफिट पहने दिखी हैं, जो आप कॉलेज और ऑफिस में कैरी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने क्रॉप व्हाइट टॉप और डेनिम कैरी की है, जो हमेशा ट्रेंड में रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
टॉप और ट्राउजर सेट में श्वेता काफी सुंदर लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता इस डार्क ग्रीन ड्रेस में भी स्टनिंग लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
shweta (46)
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने घुटनों तक इस ऑरेंज ड्रेस को पहना है, जो ऑफिस में आसानी से पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रेड टॉप और प्लाजो सेट में श्वेता की खूबसूरती देखते नहीं बन रहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में श्वेता का लुक काफी कैजुअल है, जो हमेशा ऑफिस में दखा जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर ऑफिस की पार्टी में चमकना है तो इस तरह की ड्रेस कैरी करें.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फेस्टिव सीजन में पहनें काजल अग्रवाल की ये साड़ियां, खूबसूरती देख नहीं हटेगी पतिदेव की निगाह
अगली वेब स्टोरी देखें.