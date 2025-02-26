ऑफिस में लट्टू होगा हर नया लड़का, बस ट्राई कर लें Shweta Tiwari की स्टाइलिश ड्रेसेस

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

श्वेता तिवारी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं.

44 साल की श्वेता कई बार ऐसे आउटफिट पहने दिखी हैं, जो आप कॉलेज और ऑफिस में कैरी कर सकते हैं.

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने क्रॉप व्हाइट टॉप और डेनिम कैरी की है, जो हमेशा ट्रेंड में रहता है.

टॉप और ट्राउजर सेट में श्वेता काफी सुंदर लग रही हैं.

श्वेता इस डार्क ग्रीन ड्रेस में भी स्टनिंग लग रही हैं.

shweta (46)

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने घुटनों तक इस ऑरेंज ड्रेस को पहना है, जो ऑफिस में आसानी से पहन सकते हैं.

रेड टॉप और प्लाजो सेट में श्वेता की खूबसूरती देखते नहीं बन रहीं.

इस तस्वीर में श्वेता का लुक काफी कैजुअल है, जो हमेशा ऑफिस में दखा जाता है.

अगर ऑफिस की पार्टी में चमकना है तो इस तरह की ड्रेस कैरी करें.

