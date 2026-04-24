45 साल की श्वेता तिवारी बनीं 'कॉलेज स्टूडेंट', फोटोज हुईं वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 24, 2026
पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस को एक बार फिर हैरान किया है.
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45 साल की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी नई तस्वीरों में कॉलेज स्टूडेंट के लुक में नजर आ रही हैं.
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श्वेता तिवारी ने बैगी पैंट्स के साथ क्रॉप टॉप पहना हुआ था. इसके साथ उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी.
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श्वेता तिवारी कॉलेज गर्ल की तरह नजर आ रही हैं और लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
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एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अलग-अलग अंदाज में पोज दिया, जो फैंस को पसंद आ रहा है.
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एक्ट्रेस की तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस उन पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
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