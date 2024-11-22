बीच पर परफेक्ट लुक देगा Palak Tiwari का ये आउटफिट
Pratibha Gaur
| Nov 22, 2024
इन तस्वीरों में पलक तिवारी बिकिनी के साथ पिंक कलर का टाइट आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इस फोटो में पलक तिवारी क्रूज पर फोटो खिंचवाती दिख रही हैं.
इस आउटफिट में पलक तिवारी अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
पलक तिवारी की ये तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं.
आप पलक की तरह यह शॉर्ट आउटफिट भी बीच पर पहन सकती हैं.
आप पलक का यह आउटफिट पहन बीच पर तहलका मचा सकती हैं.
आप पलक की तरह ब्लैक बिकिनी भी बीच पर पहन सकती हैं.
आप पलक तिवारी की तरह ब्लैक बिकिनी के साथ रेड हैट पहन रही हैं.
आप पलक की तरह ब्लैक बिकिनी के साथ न्यूड मेकअप यूज कर सकती हैं.
