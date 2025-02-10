श्वेता तिवारी को पसंद है ये इंडियन डिश, फायदे जान आज ही शुरू कर देंगे खाना
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने काम के दम पर खास पहचान बनाई है. इसके साथ ही अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
श्वेता तिवारी भले ही 44 साल की हो गई हैं लेकिन उन्होंने खुद को काफी फिट रखा है. उनकी खूबसूरती तो ऐसी है कि नई एक्ट्रेस उनके सामने फीकी पड़ जाएं.
श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए अपनी डायट का विशेष खयाल रखती हैं. उनकी फेवरेट डिश की बात करें तो उन्हें ये इंडियन डिश काफी पसंद की है.
श्वेता तिवारी को मां के हाथ के बनी खिचड़ी काफी पसंद है और इसे 12 महीने खा सकती हैं. उन्हें सब्जियों वाली लिक्विड खिचड़ी अचार और देसी घी के साथ पसंद है.
श्वेता तिवारी की फेवरेट डिश खिचड़ी खाने के कई फायदे होते हैं. जिस तरह से एक्ट्रेस खिचड़ी खाती हैं, अगर आप भी इन चीजों के साथ खिचड़ी खाएंगे तो भरपूर न्यट्रिशन मिलेंगे.
खिचड़ी एक ऐसा फूड है जो पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता है. खिचड़ी से ब्लोटिंग, कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है.
खिचड़ी खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही खिचड़ी को कम चावल और ज्यादा दाल से बनाकर खाने से प्रोटीन मिलता है. इसमें देशी घी मिलता है तो हड्डियां और मसल्स मजबूत होती हैं.
खिचड़ी में गोभी, मटर, बीन्स जैसी सब्जी पड़ी होने से न्यूट्रिशन मिलता है. खिचड़ी में दाल की अच्छी मात्रा में रहती है इसलिए डायबिटिक मरीजों के लिए भी ये हेल्दी होती है.
