44 की उम्र में भी श्वेता तिवारी का 24 जैसा कर्वी फिगर, खुद एक्ट्रेस ने बताया जवान रहने का राज, मुगलों से जुड़ा है खास तरीका?
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
44 साल की उम्र में भी वह इतनी यंग और फिट नजर आती हैं, कि लोग उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते.
दिलचस्प बात यह है कि वह एक 24 साल की बेटी पलक तिवारी की मां भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन किसी को भी हैरान कर सकती है.
अगर आप सोच रहे हैं कि श्वेता तिवारी घंटों जिम में पसीना बहाकर या सख्त डाइट फॉलो करके खुद को फिट रखती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.
उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है खिचड़ी. जी हां, वही हल्की और सुपाच्य खिचड़ी जो भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है.
श्वेता खुद कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं, कि खिचड़ी उनका फेवरेट फूड है और वह इसे अकसर खाती हैं.
उनकी पसंदीदा खिचड़ी पतली और सब्जियों से भरपूर होती है, जो न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि बेहद हेल्दी भी होती है.
खिचड़ी सिर्फ श्वेता तिवारी की ही नहीं, बल्कि मुगल बादशाहों की भी फेवरेट डिश थी. कहा जाता है, कि अकबर और जहांगीर को भी खिचड़ी खाना बेहद पसंद था.
इसका जिक्र 'आईने-अकबरी' किताब में भी मिलता है. खिचड़ी को सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा.
यह सिर्फ एक साधारण डिश नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है. इसमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व वेट लॉस में मदद करते हैं और यह पाचन के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है.
अगर आप भी श्वेता तिवारी जैसी फिट बॉडी और यंग लुक चाहते हैं, तो अपने डाइट में खिचड़ी को जरूर शामिल करें.
