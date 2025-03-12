44 की उम्र में भी श्वेता तिवारी का 24 जैसा कर्वी फिगर, खुद एक्ट्रेस ने बताया जवान रहने का राज, मुगलों से जुड़ा है खास तरीका?

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 12, 2025

टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

44 साल की उम्र में भी वह इतनी यंग और फिट नजर आती हैं, कि लोग उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते.

Source: Bollywoodlife.com

दिलचस्प बात यह है कि वह एक 24 साल की बेटी पलक तिवारी की मां भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन किसी को भी हैरान कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप सोच रहे हैं कि श्वेता तिवारी घंटों जिम में पसीना बहाकर या सख्त डाइट फॉलो करके खुद को फिट रखती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है खिचड़ी. जी हां, वही हल्की और सुपाच्य खिचड़ी जो भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता खुद कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं, कि खिचड़ी उनका फेवरेट फूड है और वह इसे अकसर खाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उनकी पसंदीदा खिचड़ी पतली और सब्जियों से भरपूर होती है, जो न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि बेहद हेल्दी भी होती है.

Source: Bollywoodlife.com

खिचड़ी सिर्फ श्वेता तिवारी की ही नहीं, बल्कि मुगल बादशाहों की भी फेवरेट डिश थी. कहा जाता है, कि अकबर और जहांगीर को भी खिचड़ी खाना बेहद पसंद था.

Source: Bollywoodlife.com

इसका जिक्र 'आईने-अकबरी' किताब में भी मिलता है. खिचड़ी को सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा.

Source: Bollywoodlife.com

यह सिर्फ एक साधारण डिश नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है. इसमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व वेट लॉस में मदद करते हैं और यह पाचन के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी श्वेता तिवारी जैसी फिट बॉडी और यंग लुक चाहते हैं, तो अपने डाइट में खिचड़ी को जरूर शामिल करें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: प्यार के खातिर 'डोरमैट' बन गई थी ये एक्ट्रेस, शाहरुख खान संग भी चलाया चक्कर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.