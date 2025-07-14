श्वेता तिवारी को लगा है इस देसी चीज का चस्का, तभी तो 44 की उम्र में भी है 25 जैसी जवानी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 14, 2025

अपनी खूबसूरती और हेल्दी लाइफस्टाइल से सुर्खियों में बनीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अब 44 साल की हो चली हैं. लेकिन देखने वो 25 साल की हसीना ही लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता का फिगर इस तरह है कि कोई भी उनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकता. यही कारण है कि वो उनकी हेल्दी फुड सीक्रेट के बारे में हर कोई जानना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक पुराने इंटरव्यू में श्वेता ने अपनी डाइट के बारे में बताया था. एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस को लेकर बातें रखी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता फिट रहने के लिए एक हेल्दी और प्रॉपर डाइट फॉलो करती हैं. वो रोजाना योग भी करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

खुद को हाइड्रेट रखने लिए श्वेता भरपूर पानी पीती हैं. पानी से स्किन भी ग्लोइंग बनती है.

Source: Bollywoodlife.com

इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है. खिचड़ी स्वास्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी के श्वेता मौसम के हिसाब से अपनी डाइट फॉलो करती हैं. एक्ट्रेस को मौसमी फल और सब्जियां भी खूब पसंद करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: एक्शन और मार-धाड़ से लबरेज हैं ये फिल्में, सिनेमाघरों मचा चुके हैं तहलका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.