श्वेता तिवारी को लगा है इस देसी चीज का चस्का, तभी तो 44 की उम्र में भी है 25 जैसी जवानी
Mishra Rajivranjan
| Jul 14, 2025
अपनी खूबसूरती और हेल्दी लाइफस्टाइल से सुर्खियों में बनीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अब 44 साल की हो चली हैं. लेकिन देखने वो 25 साल की हसीना ही लगती हैं.
श्वेता का फिगर इस तरह है कि कोई भी उनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकता. यही कारण है कि वो उनकी हेल्दी फुड सीक्रेट के बारे में हर कोई जानना चाहता है.
एक पुराने इंटरव्यू में श्वेता ने अपनी डाइट के बारे में बताया था. एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस को लेकर बातें रखी थीं.
श्वेता फिट रहने के लिए एक हेल्दी और प्रॉपर डाइट फॉलो करती हैं. वो रोजाना योग भी करती हैं.
खुद को हाइड्रेट रखने लिए श्वेता भरपूर पानी पीती हैं. पानी से स्किन भी ग्लोइंग बनती है.
इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है. खिचड़ी स्वास्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है.
इसी के श्वेता मौसम के हिसाब से अपनी डाइट फॉलो करती हैं. एक्ट्रेस को मौसमी फल और सब्जियां भी खूब पसंद करती हैं.
