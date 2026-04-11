श्वेता तिवारी ने ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर, अदाएं देख 20 साल की हसीनाएं भी भरेंगी पानी
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 11, 2026
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर अपनी खूबसूरती और उम्र को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
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इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर लगता है वाकई श्वेता के लिए उम्र सिर्फ एक नबंर है.
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श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक स्टाइलिश ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
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फोटोज में एक्ट्रेस को ब्लैक ड्रेस में देखा जा सकता है, जिसमें सिल्क के कपड़े पर ब्लैक मोतियों से वर्क किया गया है.
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फोटोज में श्वेता को ब्लैक ड्रेस के साथ सिल्वर ईयरिंग के साथ देखा जा सकता है, वहीं उन्होंने खुले बालों के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है.
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श्वेता तिवारी के इस लुक की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि, वो 45 साल की हैं.
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श्वेता को आखिरी बार 2024 में अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था.
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