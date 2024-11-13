पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग, श्वेता तिवारी की तरह पहनें ये स्टाइलिश ब्लाउज
आप श्वेता तिवारी की तरह डीपनेक ब्लाउज पहन सकती हैं.
स्लीवलेस ब्लाउज भी पार्टी के लिए बेस्ट है.
हाफ स्लिव ब्लाउज आजकल ट्रेंड में है, आप ऐसा लुक भी ट्राई कर सकती हैं.
ऑफ शॉल्डर ब्लाउज डिजाइन भी आप साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं.
इस तरह का ब्लाउज भी आपको परफेक्ट लुक देगा.
आप पर्ल और डीपनेक ब्लाउज में गार्जियस लगेंगी.
बोट नेक शेप का ब्लाउज भी आप पार्टी में पहन सकती हैं.
श्वेता तिवारी का यह लुक भी आप पर खूब जंचेगा.
