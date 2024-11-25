वेडिंग पार्टी में ट्राई करें Shweta Tiwari की तरह सूट, टिक जाएंगी लोगों की निगाहें
Shashikant Mishra
| Nov 25, 2024
श्वेता तिवारी अक्सर अलग-अलग आउटफिट पहनकर फोटोज शेयर करती रहती हैं.
श्वेता तिवारी कभी साड़ी तो कई बार सलवार-सूट में अपनी झलक दिखाती हैं.
श्वेता तिवारी के सलवार सूट वाले फोटोज काफी पसंद किए जाते हैं.
श्वेता के सूट से शादी पार्टी में पहनने के लिए आउटफिट सेलेक्ट करने में मदद मिल सकती है.
श्वेता तिवारी की तरह सलवार सूट पहनने पर आप शादी पार्टी में निखर कर आएंगी.
शादी पार्टी में आप जब सलवार सूट पहनकर जाएंगी तो लोगों की निगाहें आप पर टिक जाएंगी.
एक्ट्रेस का सूट वाला अंदाज सोशल मीडिया पर छा जाता है. श्वेता की तरह आप भी चमकने लगेंगी.
