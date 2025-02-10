पार्टी-फंक्शन में पहन लें श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश ब्लाउज, 40 की उम्र में लगेंगी हुस्न की मल्लिका
Shreya Pandey
| Feb 10, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी अदाओं और स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
आप भी किसी पार्टी में जा रहीं हैं तो एक्ट्रेस के इन लेटेस्ट ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.
‘ब्रालेट ब्लाउज’ को आप लहंगा या साड़ी पर पेयर कर के पहन सकती हैं.
‘कोल्ड शोल्डर ब्लाउज’ को आप साड़ी के साथ पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा.
‘बैकलेस ब्लाउज’ को किसी भी सिंपल साड़ी या लहंगे के साथ पहना जा सकता है.
‘डीप नेक ब्लाउज’ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे. इन्हें आप किसी भी साड़ी के साथ भी पेयर कर सकती हैं.
नूडल स्ट्रैप ब्लाउज’ को आप किसी पार्टी या शादी में भी पहन सकती हैं.
‘वी नेक ब्लाउज’ एक सिंपल और हॉट लुक देगा. यह आपके खूबसूरती को बढ़ा देगा.
