श्वेता तिवारी की शॉर्ट स्कर्ट पर टिक जाएंगी निगाहें, देखें बोल्ड फोटोज
Bollywood Staff
| Nov 17, 2024
श्वेता तिवारी अपने स्टाइल के लिए काफी फेमस हैं, मगर इन स्कर्ट में वो एक ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं.
इस ब्राउन स्कर्ट में श्वेता ने मैचिंग मिनी जैकेट को स्टाइल किया है.
इस ब्लू फ्लोरल मिनी स्कर्ट में श्वेता तिवारी क्या गजब की लग रही हैं.
इस डेनिम मिनी स्कर्ट में श्वेता तिवारी वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वो इस फोटो में बहुत ही क्यूट लग रही हैं.
श्वेता तिवारी इस लैदर स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इस व्हाइट मिनी स्कर्ट में श्वेता तिवारी काफी बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं.
श्वेता तिवारी का ये ब्लैक मिनी स्कर्ट लुक, सभी के होश उड़ा रहा है.
इस व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट के साथ श्वेता तिवारी ने मैचिंग टॉप को स्टाइल किया है. वो इस आउटफिट में सुंदर दिख रही हैं.
ये येलो मिनी स्कर्ट श्वेता तिवारी पर क्या खूब खिल रही है. वो इस स्कर्ट में क्यूट लग रही हैं.
व्हाइट और रेड स्कर्ट के साथ श्वेता तिवारी ने इस स्टाइलिश टॉप को कैरी किया है. वो इसमें काफी ग्लैमरस दिख रही हैं.
