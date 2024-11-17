मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग, जब पहनेंगी श्वेता तिवारी की ये स्टाइलिश साड़ियां
| Nov 17, 2024
श्वेता तिवारी की इस ब्लैक साड़ी में आप भी पार्टी में रंग जमा सकती हैं.
श्वेता तिवारी को इस पर्पल साड़ी में देख, लोगों की उनसे नजरें नहीं हट रही हैं.
इस ब्लू ब्यूटीफुल साड़ी में श्वेता तिवारी क्या गजब की दिख रही हैं, आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
इस एथेस्टिक शिमरी पीच कलर की साड़ी में श्वेता तिवारी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
रेडी टू वेयर साड़ी की फैन हैं, तो श्वेता तिवारी की ये शिमरी लैवेंडर साड़ी एकदम फिट रहेगी.
साड़ी में दिखना है स्टाइलिश, तो श्वेता तिवारी की तरह आप भी इस पिंक साड़ी को ऐसे कैरी करें.
साड़ी में भी दिख सकती हैं ग्लैमरस, श्वेता तिवारी की तरह आप ये ग्रीन साड़ी स्टाइल करें.
श्वेता तिवारी की इस जॉर्जेट व्हाइट साड़ी में बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं.
सिंपल रेड साड़ी पर आप भी श्वेता तिवारी की तरह स्टाइलिश ब्लाउज को कैरी कर सकती हैं.
नेट फ्लोरल साड़ी की शौकीन हैं, तो श्वेता तिवारी की ये साड़ी सबसे बढ़िया रहेगी.
