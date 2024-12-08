Shweta Tiwari के ग्लैमरस साड़ी लुक्स देख आप भी कहेंगे 'पटाखा', बेटी Palak Tiwari भी हो जाती हैं फेल
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 08, 2024
इस तस्वीर में श्वेता तिवारी रेड कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक साड़ी में श्वेता अपनी बोल्डनेस से फैंस के होश उड़ा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप श्वेता की तरह इस येलो और ग्रीन कलर की साड़ी को भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ग्रीन शिमरी साड़ी में श्वेता तिवारी अपने लुक्स से कहर ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी में श्वेता तिवारी पलक तिवारी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप श्वेता तिवारी की तरह पिंक कलर की साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह पर्पल साड़ी आपके लुक्स में चार चांद लगा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता की तरह इस व्हाइट साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी की तरह यह पिच साड़ी आपको परफेक्ट पार्टी लुक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'रतसासन' समेत साउथ की ये साइको थ्रिलर फिल्में देख सुन्न पड़ जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.