मुगलों के जमाने की इस डिश को खाकर फिट हैं श्वेता तिवारी

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बढ़ती उम्र के साथ और भी यंग नजर आ रही हैं।

क्या आप एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के फिटनेस का राज जानते हैं?

श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए एक खास फूड खाती हैं।

श्वेता तिवारी का ये सीक्रेट फूड मुगलों के जमाने से चला आ रहा है।

श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पसंदीदा खाना मूंग दाल की खिचड़ी है।

श्वेता तिवारी रोजाना मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करती हैं।

मूंग दाल की खिचड़ी श्वेता तिवारी की फिटनेस को बनाए रखने में मदद करती है।

खिचड़ी में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स समेत शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

आपको बता दें मुगल भी खिचड़ी का खूब सेवन करते थे।

