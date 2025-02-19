श्वेता तिवारी ने फिर इंटरनेट पर मचाया तहलका, एक्ट्रेस का नया लुक देख फैंस के छूटे पसीने

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 19, 2025

टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने स्टाइल और ग्रेसफुल लुक्स के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने पीच कलर की साड़ी को सिल्वर हाफ स्लीव्स कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पेयर किया.

उनकी इस साड़ी और ब्लाउज पर गोल्डन वर्क किया गया था, जिससे उनका लुक और भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है. न्यूड मेकअप और ओपन हेयर के साथ श्वेता ने अपने लुक को कम्प्लीट किया है.

उन्होंने सिंपल लेकिन अपीलिंग हेयरस्टाइल अपनाई, जिसमें बालों को ओपन कर वन साइड किया है. इसके साथ ही उन्होंने कुंदन ईयररिंग्स भी पहनीं, जो उनके लुक को और निखार रही है.

श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस को इंस्पायर करती रहतीं हैं.

एक्ट्रेस ने हाल ही में पिंक कलर की साड़ी पहनी, जिसके बॉर्डर पर हैवी वर्क किया गया है. इसके साथ उन्होंने हैवी वर्क ब्लाउज को पेयर किया, जिससे उनका लुक बेहद रॉयल लग रहा है.

सिल्वर विद पिंक साड़ी में श्वेता का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. इस लाइट पिंक साड़ी पर सीक्वेन्स वर्क किया गया था, जिससे उनकी खूबसूरती और भी निखर रही है.

श्वेता तिवारी ट्रेडिशनल आउटफिट्स, खासकर साड़ी, को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती हैं. उन्होंने एक डार्क पिंक साड़ी को हैवी वर्क ब्लाउज के साथ पहना, जिसमें वह बेहद एलिगेंट दिख रहीं हैं.

अगर आप अपने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देना चाहते हैं, तो श्वेता तिवारी का यह स्टाइल इंस्पिरेशन हो सकता है. उन्होंने एक प्री-ड्रेप साड़ी को स्टाइलिश अंदाज में कैरी किया, जिससे न केवल वह गॉर्जियस बल्कि ग्लैमरस भी लग रही हैं.

लाइट पिंक साड़ी में भी श्वेता तिवारी की खूबसूरती देखते ही बन रही है. उन्होंने इसे डिजाइनर ब्लाउज और बड़े ईयररिंग्स के साथ पेयर किया है. लाइट मेकअप के साथ उनका यह लुक परफेक्ट ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन का उदाहरण है.

श्वेता तिवारी के हर साड़ी लुक में एलीगेंस और स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिलता है, जिससे वह हर बार अपने फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहती हैं.

