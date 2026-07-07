श्वेता तिवारी ने ब्लैक ड्रेस में गिराईं बिजलियां, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'आप तो पुरानी शराब...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 07, 2026
44 की उम्र में श्वेता तिवारी का ब्लैक ग्लैम लुक देखकर इंटरनेट का पारा हाई हो गया है.
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2 बच्चों की मां श्वेता तिवारी अपनी कातिलाना फिटनेस से आज की यंग एक्ट्रेसेस को मात दे रही हैं.
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एक्ट्रेस ने इसी बीच बॉडी-हगिंग ब्लैक टॉप और थाई-हाई स्लिट ड्रेप स्कर्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो जमकर कहर ढा रही हैं.
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श्वेता ने ऑल-ब्लैक आउटफिट के साथ रेड पॉइंटेड हील्स पहनकर लुक को परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट दिया.
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तस्वीरों में श्वेता ने न्यूड बेस, ब्राउन स्मोकी आइज और न्यूड लिपस्टिक के साथ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप रखा है.
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उनके लुक में ओपन सॉफ्ट वेवी हेयर्स और गोल्डन स्टेटमेंट चोकर ने चार चांद लगाए हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.
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श्वेता की इन किलर तस्वीरों को देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने तो यह तक कहा दिया, 'आप तो पुरानी शराब की तरह हो.'
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