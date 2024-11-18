चेहरे पर पतिदेव की ठहरेगी नजर, बस फॉलो कर लें श्वेता तिवारी का ये स्किन केयर रूटीन
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 18, 2024
44 साल की श्वेता तिवारी आज टीवी और बॉलीवुड जगत में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं.
श्वेता ने टीवी जगत में काफी सारा काम किया है.
लेकिन फैंस ये जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस इस उम्र में भी इतनी जवां कैसे दिखती हैं?
श्वेता तिवारी अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए रोजाना क्लिंजर का इस्तेमाल करती हैं.
श्वेता रोज मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं, ताकि स्कीन हाईड्रेट रहे.
एक्ट्रेस कभी भी अपनी स्कीन पर सन्सक्रीम लगाना नहीं भूलती हैं.
एक्ट्रेस ने अपने स्किन केयर रूटीन में नेचुरल प्रोडक्ट को शामिल किया हुआ है.
श्वेता अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए रोजाना सही मात्रा में पानी जरूर पीती हैं.
वह अपने खाना पर भी पूरा ध्यान देती हैं. उनके खाने में पौष्टिक सब्जियां जुड़ी होती हैं.
श्वेता का मानना है कि अच्छी स्किन के लिए नींद भी बहुत जरूरी है.
