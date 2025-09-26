44 साल की श्वेता तिवारी ने स्लिट कट गाउन में ढाया कहर, फैंस हुए फिदा
Shashikant Mishra
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती हैं.
श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर दिया है.
श्वेता तिवारी ने स्लिट कट गाउन में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. उनके अधिकतर फैंस ने लिखा है, 'इनके उम्र सिर्फ एक नंबर है.'
श्वेता तिवारी स्लिट कट गाउन के साथ उनके खुले बाल खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
श्वेता तिवारी की तरह अपनी खूबसूरती में निखार लाने के लिए आप भी इस स्लिट कट गाउन ट्राई कर सकती हैं.
श्वेता तिवारी की ड्रेस को लेकर बात की जाए तो वह साड़ी से लेकर रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए नजर आती हैं.
