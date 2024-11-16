श्वेता तिवारी साड़ी में लगीं कातिलाना, लुक्स से उड़ाईं फैंस की रातों की नींद
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 16, 2024
श्वेता तिवारी इस पिंक शेड की साड़ी में कहर ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक शिमरी साड़ी में श्वेता तिवारी बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह पिस्ता ग्रीन शिमरी साड़ी भी श्वेता पर खूब फब रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस रेड साड़ी में श्वेता की बोल्डनेस देख फैंस लट्टू हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लू साड़ी में श्वेता तिवारी का लुक देखते ही बनता है.
Source:
Bollywoodlife.com
लाल साड़ी में श्वेता का ग्लैमरस अंदाज ने बॉलीवुड हसीनाओं को भी पीछे कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस येलो साड़ी में श्वेता तिवारी की पतली कमरिया पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस डार्क पिंक साड़ी में श्वेता बेहतरीन लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रेड साड़ी के साथ श्वेता तिवारी ने फुल स्लीवस ब्लाउज पहना है. इस लुक में एक्ट्रेस ग्लैमरस लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस फिल्म ने की थी अपने बजट से 18 गुना ज्यादा कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.