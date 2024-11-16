श्वेता तिवारी साड़ी में लगीं कातिलाना, लुक्स से उड़ाईं फैंस की रातों की नींद

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 16, 2024

श्वेता तिवारी इस पिंक शेड की साड़ी में कहर ढा रही हैं.

इस ब्लैक शिमरी साड़ी में श्वेता तिवारी बला की खूबसूरत लग रही हैं.

यह पिस्ता ग्रीन शिमरी साड़ी भी श्वेता पर खूब फब रही है.

इस रेड साड़ी में श्वेता की बोल्डनेस देख फैंस लट्टू हो रहे हैं.

इस ब्लू साड़ी में श्वेता तिवारी का लुक देखते ही बनता है.

लाल साड़ी में श्वेता का ग्लैमरस अंदाज ने बॉलीवुड हसीनाओं को भी पीछे कर दिया है.

इस येलो साड़ी में श्वेता तिवारी की पतली कमरिया पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं.

इस डार्क पिंक साड़ी में श्वेता बेहतरीन लग रही हैं.

रेड साड़ी के साथ श्वेता तिवारी ने फुल स्लीवस ब्लाउज पहना है. इस लुक में एक्ट्रेस ग्लैमरस लग रही हैं.

