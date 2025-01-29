44 साल की भाभी भी लगेंगी 24 जितनी जवां, बस कॉपी कर लें Shweta Tiwari के Blouse Design
| Jan 29, 2025
श्वेता तिवारी 44 साल की हैं, लेकिन अपने फैशन सेंस को बरकरार रखती हैं.
श्वेता का साड़ी कलेक्शन कमाल का है, जिस पर वह यूनिक ब्लाउज पेयर करती हैं.
इस प्लेन साड़ी के साथ श्वेता ने स्टाइलिश ब्लाउज पेयर किया है.
श्वेता की इस ग्रीन कलर की साड़ी का ब्लाउज भी काफी स्टाइलिश है. इसकी स्लीव पर सारा ध्यान अटक गया है.
इस ब्लैक साड़ी के साथ श्वेता ने ब्रालेट स्टाइल वाला ब्लाउज पेयर किया है.
सिंपल और प्लेन साड़ी के साथ श्वेता का ब्लैक फुल स्लीव ब्लाउज भी परफेक्ट लग रहा है.
श्वेता तिवारी ने इस येलो साड़ी के साथ सिंपल ब्लैक ब्लाउज पेयर किया है.
श्वेता तिवारी के इस फैशन सेंस को लोग काफी पसंद करते हैं.
कई फीमेल फैंस की तरफ से श्वेता के डिजाइनर ब्लाउज को कॉपी भी किया जाता है.
