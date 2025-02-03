Shweta Tiwari के इन लहंगा स्टाइल पर फिदा है जमाना, आप भी लगेंगी बला की खूबसूरत
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2025
वेडिंग सीजन में श्वेता तिवारी का यह ब्लू लहंगा बेहतरीन लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट लहंगा भी पार्टी के लिए कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
येलो और गोल्डन कलर का लहंगा आपको जबरदस्त लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप येलो लहंगे के साथ गोल्डन कलर का एम्ब्रायडरी ब्लाउज पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में अगर आप श्वेता तिवारी की तरह वन शॉल्डर लहंगा पहनेंगी तो सबकी निगाहें आप पर टिक जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप किसी फंक्शन में श्वेता तिवारी की तरह यह पिंक लहंगा भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का यह येलो लहंगा आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखार देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप मेहंदी के फंक्शन में ये येलो लहंगा पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्राउन लहंगे में आप अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रुबीना दिलैक ने कुछ यूं मनाई बसंत पंचमी, 5वीं तस्वीर है सबसे खास
अगली वेब स्टोरी देखें.