Shweta Tiwari या उर्वशी ढोलकिया.. किसका साड़ी कलेक्शन है झक्कास? देखें फोटोज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 12, 2024

टीवी इंडस्ट्री में श्वेता तिवारी और उर्वशी ढोलकिया ने राज किया है.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों का फैशन सेंस भी कमाल का है.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम आपको श्वेता तिवारी और उर्वशी ढोलकिया का बेस्ट साड़ी कलेक्शन दिखा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्वशी की ये साड़ी आप किसी भी पार्टी में कॉपी कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस गोल्डन कलर की साड़ी में आप भी उर्वशी की तरह परफेक्ट लगोगे.

Source: Bollywoodlife.com

इस साड़ी में श्वेता तिवारी का लुक कमाल का है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी की इस तरह की साड़ी आप अपनी फ्रेंड की शादी में पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्वशी ने इस फोटो में लहंगा साड़ी पहनी है, जो कमाल की होती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस यूनिक साड़ी में भी उर्वशी स्टनिंग लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी का ये लुक भी गजब का है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देंगी Netflix की ये 9 फिल्में, क्राइम-सस्पेंस से हैं भरपूर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.