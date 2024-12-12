Shweta Tiwari या उर्वशी ढोलकिया.. किसका साड़ी कलेक्शन है झक्कास? देखें फोटोज
| Dec 12, 2024
टीवी इंडस्ट्री में श्वेता तिवारी और उर्वशी ढोलकिया ने राज किया है.
दोनों का फैशन सेंस भी कमाल का है.
आज हम आपको श्वेता तिवारी और उर्वशी ढोलकिया का बेस्ट साड़ी कलेक्शन दिखा रहे हैं.
उर्वशी की ये साड़ी आप किसी भी पार्टी में कॉपी कर सकते हैं.
इस गोल्डन कलर की साड़ी में आप भी उर्वशी की तरह परफेक्ट लगोगे.
इस साड़ी में श्वेता तिवारी का लुक कमाल का है.
श्वेता तिवारी की इस तरह की साड़ी आप अपनी फ्रेंड की शादी में पहन सकती हैं.
उर्वशी ने इस फोटो में लहंगा साड़ी पहनी है, जो कमाल की होती है.
इस यूनिक साड़ी में भी उर्वशी स्टनिंग लग रही हैं.
श्वेता तिवारी का ये लुक भी गजब का है.
