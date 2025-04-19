वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती हैं श्वेता तिवारी, आप भी कर सकती हैं कॉपी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 19, 2025
इस शिमरी सिल्वर वनपीस में श्वेता तिवारी बेहद ही बोल्ड लग रही हैं.
आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए श्वेता तिवारी का यह लुक अपना सकती हैं.
पर्पल फुल स्लीव ब्लाउज के साथ आप श्वेता तिवारी की तरह मैचिंग स्कर्ट पहन सकती हैं.
श्वेता तिवारी की तरह टाइट फिटेड ब्लेजर और पैंट आपको परफेक्ट लुक देगा.
आप श्वेता तिवारी की तरह यह मैरून शिमरी वनपीस भी पहन सकती हैं.
इसके अलावा यह ब्लैक वनपीस भी आपको पार्टी में यूनिक लुक देगा.
आप श्वेता तिवारी की तरह क्रॉप ब्लेजर और पैंट में बिल्कुल कातिलाना लगेंगी.
आप श्वेता तिवारी की तरह ब्लैक वनपीस भी पहन सकती हैं.
यह पर्पल आउटफिट आपको पार्टी में बिल्कुल यूनिक लुक देगा.
