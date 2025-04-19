वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती हैं श्वेता तिवारी, आप भी कर सकती हैं कॉपी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 19, 2025

इस शिमरी सिल्वर वनपीस में श्वेता तिवारी बेहद ही बोल्ड लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए श्वेता तिवारी का यह लुक अपना सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पर्पल फुल स्लीव ब्लाउज के साथ आप श्वेता तिवारी की तरह मैचिंग स्कर्ट पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी की तरह टाइट फिटेड ब्लेजर और पैंट आपको परफेक्ट लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप श्वेता तिवारी की तरह यह मैरून शिमरी वनपीस भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा यह ब्लैक वनपीस भी आपको पार्टी में यूनिक लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप श्वेता तिवारी की तरह क्रॉप ब्लेजर और पैंट में बिल्कुल कातिलाना लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप श्वेता तिवारी की तरह ब्लैक वनपीस भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यह पर्पल आउटफिट आपको पार्टी में बिल्कुल यूनिक लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Kesari 2 के आगे ढ़ेर हुई 'जाट', अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन छापे इतने नोट?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.