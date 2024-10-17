सोने की तरह चमकेगी स्किन, दिवाली से पहले 10 दिन जरूर करें ये काम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

दमकती हुई स्किन पाने के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें.

आप बेसन और दही जैसे नेचुरल एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

आई क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आखों की सूजन और काले घेरे खत्म हो जाएं.

स्किन को हाइड्रेट करें, इसके लिए आप प्रोफिलो बायो रिमॉडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा आप पानी पीकर भी अपनी त्वचा को हाइड्रेट कर सकते हैं.

इसके अलावा आप हयालूरोनिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन चीजों का इस्तेमाल करके आपकी स्किन सोने की तरह चमकेगी.

केवल इतना ही नहीं आपके चेहरा दिवाली वाले दिन खूब दमकेगा.

बता दें कि 1 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा.

