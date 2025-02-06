Skin Care ऐसा की लगेंगी बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन, बस ऐसे यूज करें ये रेमेडी
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 06, 2025
स्किन के प्रॉपर केयर से चेहरे का निखार हमेशा बरकरार रहता है..
आज हम आपको एक सिंपल सी रेमेडी के बारे में बता रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल हीरोइन वाला लुक पा सकती हैं.
इस सिंपल सी होम रेमेडी में आपको Vitamin E की कैप्सूल का इस्तेमाल करना हैं. इससे चेहरे की कई प्रॉब्लम्स दूर होती हैं. .
आप Vitamin E की कैप्सूल को चेहरे पर कभी भी लगा सकती हैं.
चेहरे को ग्लोइंग और शाइनिंग बनाने के लिए Vitamin E कैप्सूल्स के साथ गुलाब जल लगाएं भी मिलाकर लगाएं.
आप Vitamin E कैप्सूल के साथ एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं. इससे आपको स्किन रिलेटेड कई फायदे मिलेंगे.
कई बार डेड सेल्स की दिक्कत परेशान कर देती है. ऐसे में Vitamin E कैप्सूल्स को चेहरे पर लगाएं. इससे ये समस्या दूर हो सकती है.
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें
