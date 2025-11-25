स्मृति मंधाना ट्रेडिशनल आउटफिट में बिखेरती हैं जलवा, देखें खूबसूरत फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2025
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरती हैं तो लोगों को देश की बेटी पर गर्व होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम की ड्रेस के अलावा ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आती है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना अपने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग आउटफिट पहनकर तस्वीरें शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना कभी लहंगा तो कभी सूट पहनकर नजर आती हैं और फैंस का ध्यान खींचती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना की स्टाइलिश ड्रेस के साथ प्यारी स्माइल उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति मंधाना की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही फैंस उनको लेकर जमकर प्यारे रिएक्शन देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: धर्मेंद्र की टाॅप 7 फिल्मों को इन OTT पर देखें, एक्शन और काॅमेडी का मिलेगा भरपूर डोज
अगली वेब स्टोरी देखें.