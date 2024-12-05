Sobhita Dhulipala से पहले इन हसीनाओं ने अपनी शादी में पहनी कांजीवरम साड़ी
Pratibha Gaur
| Dec 05, 2024
शोभिता धुलिपाला ने अपनी शादी में गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
इस गोल्डन साड़ी के साथ शोभिता ने ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी थी.
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपनी शादी में कांजीवरम साड़ी ही पहनी थी.
दीपिका पादुकोण ने इस साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी थी.
वहीं आलिया भट्ट ने भी अपनी शादी में लहंगे की जगह कांजीवरम साड़ी पहनी थी.
इस क्रीम साड़ी में आलिया भट्ट बहुत प्रीटी लग रही थीं.
यामी गौतम ने अपनी साड़ी में रेड कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी थी.
वहीं एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपनी शादी में रेड कलर की साड़ी पहनी थी.
एक्ट्रेस पत्रलेखा ने भी अपनी शादी में रेड कलर की साड़ी पहनी थी.
