रोका सेरेमनी के लिए परफेक्ट हैं Sobhita Dhulipala के ये लहंगा डिजाइन, आप भी कीजिए ट्राई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

आप शोभिता की तरह रोका सेरेमनी में ब्राउन पेस्टल लहंगा पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लहंगे को आप ऑफ शॉल्डर स्टाइल के साथ सिलवा सकते हैं.

इस ब्लू लहंगे में हर किसी की निगाहें आपकी तरफ टिक जाएंगी.

आप इस ब्लू लहंगे के साथ शोभिता की तरह गले में हैवी ज्वैलरी पहन सकती हैं.

इस ब्राउन प्रिंटेड लहंगे को भी आप अपनी रोका सेरेमनी में पहन सकती हैं.

ब्लैक कॉन्ट्रास्ट लहंगा भी सगाई में आपको परफेक्ट लुक देगा.

आप शोभिता की तरह इस तरह का ब्राउन लहंगा भी पहन सकती हैं, जो आपको परफेक्ट लुक देगा.

इस ग्रे शेड लहंगे में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.

ऑफ व्हाइट लहंगा भी आप पर सगाई में खूब जंचेगा.

