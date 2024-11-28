अपनी शादी में ये ट्रेडिशनल ज्वैलरी पहनेंगी Sobhita Dhulipala, जानें पूरी डिटेल
Pratibha Gaur
| Nov 28, 2024
शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
शोभिता अपनी शादी में बहुत ट्रेडिशनल ज्वैलरी पहनने वाली हैं, जानें एक्ट्रेस कैसी ज्वैलरी पहनने वाली हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक शोभित अपने माथे पर बासीकाम के साथ ही माथापट्टी पहनेंगी.
इसके अलावा वह बुल्लकि (नोज पिन) पहनेंगी.
शोभिता अपनी शादी में सूर्या और चंद्र मोतिफ अपने सिर पर पहनेंगी.
शोभिता वनकी, बाजूबंध और कमरबंध भी पहनेंगी.
इसके साथ ही शोभिता लाल लहंगा भी पहनेंगी.
बता दें कि शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में शादी रचाएंगे.
