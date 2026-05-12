व्हाइट आउटफिट में सोनाक्षी सिन्हा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, हॉट तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| May 11, 2026
बॉलीवुड की बेबाक और धाकड़ एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं.
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एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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इन पिक्चर्स में सोनाक्षी व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं, जिसमें वो सिजलिंग पोज देते दिखाई दे रही हैं.
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तस्वीरों में एक्ट्रेस बड़े ही दिलकश अंदाज में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
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सोनाक्षी सिन्हा की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे है.
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बता दें कि, एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म 'सिस्टम' में नजर आएंगी.
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ये फिल्म 22 मई 2026 को ओटीटी पर रिलीज होगी.
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