सोनाली बेंद्रे ने ब्लू साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा, ऐसे करें ड्रेप तो मिलेगा एलिगेंस के साथ ग्लैमरस लुक
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 03, 2025
सोनाली बेंद्रे ने इस बार रॉयल ब्लू और सिल्वर टोन की साड़ी पहनकर हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह कलर किसी भी फैशन या ऑफिशियल इवेंट के लिए परफेक्ट चॉइस है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका ऑफ-शोल्डर ब्लाउज पूरे लुक में मॉडर्न टच जोड़ रहा है, जो ट्रेडिशनल साड़ी को ट्रेंडी लुक देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी पर मौजूद सिल्वर जेब्रा पैटर्न ने इस आउटफिट को ग्लैमरस और फेस्टिव लुक दिया है. जो किसी भी इवेंट में स्टाइलिश दिखने के लिए परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनाली ने अपने लुक को बड़े सिल्वर ईयररिंग्स के साथ पेयर किया, जो इस एथनिक लुक में ड्रामा और शार्पनेस दोनों जोड़ते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने सटल मेकअप और न्यूड टोन लिपस्टिक चुनी, जिससे पूरा फोकस उनके आउटफिट और नैचुरल ब्यूटी पर रहा.
Source:
Bollywoodlife.com
स्ट्रेट और ओपन हेयर ने उनके लुक में सॉफ्टनेस जोड़ी, जो किसी भी फॉर्मल या पार्टी अवतार के लिए बढ़िया आइडिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप किसी फैशन इवेंट, अवॉर्ड नाइट या ऑफिस पार्टी में ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो सोनाली का यह साड़ी लुक एक बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT पर खोज रहे हैं कुछ दमदार फिल्में? हर्षवर्धन राणे की ये 6 मूवीज हैं परफेक्ट, देख रो पड़ेंगे आप!
अगली वेब स्टोरी देखें.