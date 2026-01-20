ब्लैक आउटफिट में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेगनेंसी ग्लो देख हर कोई रह गया दंग!
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2026
बॉलीवुड की फैशन आइकन कही जाने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक बार फिर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
अक्सर अपने अनूठे स्टाइल स्टेटमेंट के लिए चर्चा में रहने वाली सोनम ने इस बार अपने प्रेग्नेंसी फेज को बड़ी ही खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है.
एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वे ब्लैक आउटफिट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
ब्लैक ड्रेस की सादगी और उनके चेहरे पर नजर आ रहे प्रेग्नेंसी ग्लो से नजरें हटाना मुश्किल है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मां सैर पर निकली.'
वहीं पिक्चर्स में एक्ट्रेस को एक से बढ़कर एक पोज देते हुए देखा जा सकता है.
सोनम कपूर का ये 'मॉम-टू-बी' अवतार सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.
