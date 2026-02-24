सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2026

एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. वह अक्सर कहीं ना कहीं स्पॉट हो जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर प्रेग्नेंसी में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और कई इवेंट में शामिल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर मंगलवार को एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. इस दौरान उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इवेंट के दौरान ब्राउन कलर का गाउन पहना हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने बेबी बंप को हाथों से कवर करते हुए काफी प्यारे अंदाज में फोटोज क्लिक करवाईं.

Source: Bollywoodlife.com

उनके चेहरे पर साफ प्रेग्नेंसी ग्लो देखा जा सकता है. एक्ट्रेस की प्यारी तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर की वायरल फोटोज पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट भी कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: भाग्यश्री की तरह फंक्शन में पहनें डिजाइनर साड़ी, दिखेगा ग्लैमरस लुक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.