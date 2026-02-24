सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
Shashikant Mishra
| Feb 24, 2026
एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. वह अक्सर कहीं ना कहीं स्पॉट हो जाती है.
सोनम कपूर प्रेग्नेंसी में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और कई इवेंट में शामिल हो रही हैं.
सोनम कपूर मंगलवार को एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. इस दौरान उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इवेंट के दौरान ब्राउन कलर का गाउन पहना हुआ था.
एक्ट्रेस ने बेबी बंप को हाथों से कवर करते हुए काफी प्यारे अंदाज में फोटोज क्लिक करवाईं.
उनके चेहरे पर साफ प्रेग्नेंसी ग्लो देखा जा सकता है. एक्ट्रेस की प्यारी तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.
सोनम कपूर की वायरल फोटोज पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट भी कर रहे हैं.
