सोनम कपूर ने टाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दूसरी बार बनेंगी मां

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 08, 2026

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और फैशन आइकन सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

40 साल की एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे की खुशखबरी सुनाने वाली हैं.

सोनम कपूर ने हाल ही में टाइट ड्रेस पहनकर फोटोशूट कराया है और बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.

सोनम कपूर ने फोटोशूट के दौरान अलग-अलग अंदाज में पोज देते हुए फैंस का ध्यान खींचा है.

सोनम कपूर ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के अंदाज पर फिदा हो रहे हैं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं एक्ट्रेस की तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही कमेंट कर रहे हैं.

सोनम कपूर ने साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की थी. इस कपल के एक बेटा वायु है.

