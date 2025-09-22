सोनम कपूर की ड्रेस और नेकलेस पर टिकेंगी निगाहें, फैंस बोले- 'फैशन आइकॉन'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 22, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपनी एक्टिंग के साथ ही फैशन के लिए जानी जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर अक्सर अपने आउटफिट और ज्वेलरी के लिए चर्चा में आ जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर ने अब लंदन फैशन वीक में ग्लैमरस अंदाज दिखाया है जो फैंस का ध्यान खींच रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर ने खास तरह की व्हाइट कलर की ड्रेस में फोटोशूट करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर की ना सिर्फ आउटफिट बल्कि अपने नेकलेस से लोगों का ध्यान खींचा.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस ने उन्हें फैशन आइकॉन बताया है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर के लिए ये पहला मौका नहीं है, वह अक्सर खास तरह की ड्रेस में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नवरात्री में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें पीले रंग की साड़ी, लगेंगी एकदम खूबसूरत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.