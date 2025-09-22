सोनम कपूर की ड्रेस और नेकलेस पर टिकेंगी निगाहें, फैंस बोले- 'फैशन आइकॉन'
Shashikant Mishra
| Sep 22, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपनी एक्टिंग के साथ ही फैशन के लिए जानी जाती हैं.
सोनम कपूर अक्सर अपने आउटफिट और ज्वेलरी के लिए चर्चा में आ जाती हैं.
सोनम कपूर ने अब लंदन फैशन वीक में ग्लैमरस अंदाज दिखाया है जो फैंस का ध्यान खींच रहा है.
सोनम कपूर ने खास तरह की व्हाइट कलर की ड्रेस में फोटोशूट करवाया है.
सोनम कपूर की ना सिर्फ आउटफिट बल्कि अपने नेकलेस से लोगों का ध्यान खींचा.
सोनम कपूर ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस ने उन्हें फैशन आइकॉन बताया है.
सोनम कपूर के लिए ये पहला मौका नहीं है, वह अक्सर खास तरह की ड्रेस में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
