विंटर्स में दिखना है स्टाइलिश तो कॉपी करें सोनम कपूर के ये बूट्स डिजाइन
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2024
क्या आप भी इस बात से परेशान हैं की विंटर्स में क्या फुटवियर पहनें ताकि स्टाइलिश लग सकें, तो सोनम कपूर के इन बूट्स स्टाइल को आज ही कॉपी करें.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल मगर स्टाइलिश दिखने के लिए सोनम के इन मिड हाई बूट्स को अपनी फैशन लिस्ट में शामिल कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मेट ब्लैक लैदर बूट्स को सोनम कपूर की तरह आप भी मैक्सी विंटर ड्रेस पर स्टाइल कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर के इन मैरून कलर के हाई बूट्स में कॉलेज गर्ल्स खुद को क्यूट लुक दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक हाई हिल्स के इस लुक को कैरी कर डेट नाइट पर विंटर्स में स्टाइलिश दिख सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर की तरह मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग बूट्स से डे पार्टी में सुंदर दिख सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नाइट पार्टी में स्टाइलिश लुक कैरी करने के लिए इन डार्क ब्राउन बूट्स को आज ही खरीद लें.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर के इन ब्लैक हाई पेंसिल बूट्स से स्टाइलिश लुक कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टाइलिश स्मार्ट लुक कैरी करने के लिए सोनम कपूर के इन हाई मैरून ब्राउन कलर के बूट्स को कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैजुअल कपड़ों पर ये शॉर्ट बूट्स खूब अच्छे लगेगें.
Source:
Bollywoodlife.com
डेट पर क्यूट और स्टाइलिश दिखने के लिए ये रेड बूट्स एकदम फिट रहेगें.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 2024 में 'सिंघम अगेन' के अलावा इन एक्शन मूवीज से थर्राएंगे सिनेमाघर
अगली वेब स्टोरी देखें.