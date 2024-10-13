विंटर्स में दिखना है स्टाइलिश तो कॉपी करें सोनम कपूर के ये बूट्स डिजाइन

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2024

क्या आप भी इस बात से परेशान हैं की विंटर्स में क्या फुटवियर पहनें ताकि स्टाइलिश लग सकें, तो सोनम कपूर के इन बूट्स स्टाइल को आज ही कॉपी करें.

सिंपल मगर स्टाइलिश दिखने के लिए सोनम के इन मिड हाई बूट्स को अपनी फैशन लिस्ट में शामिल कर सकती हैं.

मेट ब्लैक लैदर बूट्स को सोनम कपूर की तरह आप भी मैक्सी विंटर ड्रेस पर स्टाइल कर सकती हैं.

सोनम कपूर के इन मैरून कलर के हाई बूट्स में कॉलेज गर्ल्स खुद को क्यूट लुक दे सकती हैं.

ब्लैक हाई हिल्स के इस लुक को कैरी कर डेट नाइट पर विंटर्स में स्टाइलिश दिख सकती हैं.

सोनम कपूर की तरह मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग बूट्स से डे पार्टी में सुंदर दिख सकती हैं.

नाइट पार्टी में स्टाइलिश लुक कैरी करने के लिए इन डार्क ब्राउन बूट्स को आज ही खरीद लें.

सोनम कपूर के इन ब्लैक हाई पेंसिल बूट्स से स्टाइलिश लुक कैरी कर सकती हैं.

स्टाइलिश स्मार्ट लुक कैरी करने के लिए सोनम कपूर के इन हाई मैरून ब्राउन कलर के बूट्स को कॉपी कर सकती हैं.

कैजुअल कपड़ों पर ये शॉर्ट बूट्स खूब अच्छे लगेगें.

डेट पर क्यूट और स्टाइलिश दिखने के लिए ये रेड बूट्स एकदम फिट रहेगें.

