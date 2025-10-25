टीवी की 'पार्वती' ने बिकिनी पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
| Oct 25, 2025
एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया टीवी की 'पार्वती' के नाम से काफी मशहूर हैं.
सोनारिका भदौरिया इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और अपने मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही हैं.
सोनारिका भदौरिया ने फिर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.
सोनारिका भदौरिया ने लेटेस्ट फोटोशूट में बिकिनी पहनकर अपना बेबी बंप दिखाया है.
सोनारिका भदौरिया की नई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और उनकी चर्चा हो रही है.
सोनारिका भदौरिया की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं.
एक्ट्रेस ने साल 2024 में विकास पराशर के साथ शादी की थी और अब वह मां बनने वाली हैं.
