नई-नवेली दुल्हनों के लिए बेहद खास है सोनारिका भदौरिया के ये साड़ी आइडिया, जरूर करें ट्राई

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2025

टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

देवों के देव महादेव सीरियल से घर घर में फेमस होने वाले ये एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

सोनारिका का फैशन सेंस बहुत कमाल है, नई दुल्हनें ससुराल में इनकी तरह साड़ी पहन सकती हैं.

आप ससुराल में एक्ट्रेस की तरह सिल्क वाले साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप ससुराल में पहले दिन एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.

नई दुल्हनें एक्ट्रेस की तरह लाल रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लू कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं, इसमें बहुत सुंदर लगेंगी.

