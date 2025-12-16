नई-नवेली दुल्हनों के लिए बेहद खास है सोनारिका भदौरिया के ये साड़ी आइडिया, जरूर करें ट्राई
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 16, 2025
टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
देवों के देव महादेव सीरियल से घर घर में फेमस होने वाले ये एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनारिका का फैशन सेंस बहुत कमाल है, नई दुल्हनें ससुराल में इनकी तरह साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप ससुराल में एक्ट्रेस की तरह सिल्क वाले साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप ससुराल में पहले दिन एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नई दुल्हनें एक्ट्रेस की तरह लाल रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लू कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं, इसमें बहुत सुंदर लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्रिसमस पार्टी के लिए बेस्ट हैं जाह्नवी कपूर के स्टाइलिश आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.