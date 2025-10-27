रेड साड़ी में 'लाल परी' दिखीं सोनारिका भदौरिया, रॉयल लुक में बिखेरा ऐसा जलवा, फैंस का नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Masummba Chaurasia
| Oct 27, 2025
टीवी की 'मां पार्वती' सोनारिका भदौरिया का यह रेड साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छा गया है.
जिसमें ट्रेडिशन और रॉयल का परफेक्ट मैच दिख रहा है.
गहरे लाल रंग की इस साड़ी पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम इसे फेस्टिवल या शादी के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट बना रहा है.
साड़ी का वेलवेट फैब्रिक लुक को और भी रिच टच दे रहा है, जिसे पहनकर हर लड़की क्वीन वाइब्स पा सकती है.
सोनारिका ने इस लुक को गोल्ड ज्वेलरी, मांगटीका और हैवी चोकर नेकपीस के साथ कंप्लीट किया है जो वेडिंग सीजन के लिए आइडियल है.
हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने गजरे से सजी हुई लंबी चोटी बनाई है, जो पारंपरिक लुक में चार चांद लगा रही है.
रेड बिंदी और न्यूड मेकअप ने उनके पूरे ट्रेडिशनल अवतार को बैलेंस्ड और एलीगेंट बना दिया है.
ये स्टाइल उन महिलाओं के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है जो फेस्टिवल या शादी के फंक्शन में क्लासिक एथनिक लुक अपनाना चाहती हैं.
अगर आप भी फेस्टिवल सीजन में रॉयल और एथनिक फील चाहती हैं, तो सोनारिका की ये रेड साड़ी स्टाइल एक परफेक्ट फैशन गाइड बन सकती है.
